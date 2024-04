Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune pentru elevii din Romania! Copiii și tinerii cu varsta de pana in 18 ani intrare au intrara gratuita la muzee le din țara. Senatul a adoptat acest proiect care prevede gratuitate pentru aceste categorii, la intrarea in muzee si la colectiile publice de drept public, aflate in subordinea autoritatilor…

- Locuitorii unui mare oraș din Romania vor beneficia, in curand, de condiții mult mai bune in transportul public. Recent a fost semnat contractul de furnizare pentru 25 de autobuze electrice noi, care vor ajunge in urmatoarea perioada pe strazile municipiului.

- Copiii din familiile cu venituri mici din Anglia sunt mai in urma la matematica decat erau inainte de pandemie, potrivit unui studiu. Decalajul de performanța la matematica pentru elevii defavorizați din școlile primare a crescut de la o medie de 6,9 luni la 8,7 luni, potrivit studiului realizat…

- Este cunoscut faptul ca activitatea fizica influențeaza semnificativ dezvoltarea copiilor, sprijinind intarirea sistemului imunitar și a celui osteoarticular. Mai mult decat atat, iși face efectele resimțite și cand vine vorba de creșterea lor, jucand un rol cheie in prevenirea a numeroase afecțiuni.…

- Camera Deputaților a aprobat astazi proiectul de lege care interzice comercializarea catre minori a țigarilor electronice. Amenzile sunt mari pentru cei care nu respecta regulile. Parlamentul a decis astazi ca țigarile electronice sa nu mai poata fi comercializate minorilor. Proiectul de lege urmeaza…

- Ministerul Educației a lansat in dezbatere publica un proiect privind aprobarea procedurii de distribuție aleatorie a antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor in formațiunile de studiu. Conform acestuia, unitatea de invațamant elaboreaza propria procedura privind repartizarea antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor…

- Mai mulți elevi clujeni vor fi incluși intr-un proiect, in premiera in Romania, in cadrul caruia vor fi testați prin scanarea mainilor pentru identificarea abilitaților native privind cariera lor viitoare.

- Vești bune pentru elevii din Romania! In cursul zilei de joi, 11 ianuarie 2023, programul național ”Masa Sanatoasa” in școli a fost aprobat, in ședința de Guvern și urmeaza sa fie implementat in 1.000 de unitați de invațamant. Iata ce alimente vor primi copii!