- Comisia Nationala de Strategie si Prognoza (CNSP), institutia care emite prognozele pe baza carora guvernul isi bugeteaza veniturile si cheltuielile, se asteapta ca angajatii din institutiile statului sa aiba un salariu lunar mediu brut cu circa 45% mai mare decat cel al angajatilor din privat.Citește…

- Comisia Nationala de Strategie si Prognoza (CNSP), institutia care emite prognozele pe baza carora guvernul isi bugeteaza veniturile si cheltuielile, se asteapta ca angajatii din institutiile statului sa aiba un salariu lunar mediu brut cu circa 45% mai mare decat cel al angajatilor din privat. Astfel,…

- Cițu spune ca revenirea economiei, anul viitor, se va face printr-o consolidare fiscala: ”Incercam sa avem un deficit mai mic, ca sa nu ne mai imprumutam atat de mult” Ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat joi ca bugetul pentru anul viitor trebuie sa fie gata pana in 31 decembrie,…

- Sunt vești bune pentru o mica parte dintre romani. Salariile vor crește incepand cu 2021 pentru angajații firmelor care nu au fost afectate de pandemia de coronavirus. Angajatii din multinationale vor avea parte de cresteri salariale de 4,7%-4,8% si in 2021, la fel ca și anul acesta. De asemenea, managerii…