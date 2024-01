Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune pentru zeci de mii de romani! Statul ofera noi ajutoare in valoare de 10.000 de lei. Cine sunt cei care pot beneficia de aceste vouchere și care sunt condițiile pe care trebuie sa le indeplineasca pentru a intra in posesia banilor.

- Vești bune pentru o anumita categorie de romani! Mai multe persoane vor putea beneficia de un ajutor financiar de 2.000 de lei din partea statului. Care sunt condițiile in care pot intra in posesia banilor. Potrivit informațiilor, aceasta masura va fi valabila in urmatorii trei ani.

- Vești bune pentru o anumita categorie de tineri romani! Vor putea obține gratuit permise de conducere. Care sunt condițiile și ce acte le sunt necesare celor care vor sa beneficieze de acest program.

- Anul 2024 vine cu vești bune pentru o anumita categorie de romani. Pot primi, in anumite conditii, incepand cu 1 ianuarie 2024, vouchere in valoare de 280 de lei si alte bonusuri. Afla din randurile de mai jos care sunt condițiile.

- O categorie de romani nu va mai beneficia de vouchere, sporuri sau prime incepand cu 2024. Guvernul a decis, in urma cu doua zile, bugetul anului viitor, iar pentru a remedierea deficitului public excesiv este nevoie de schimbari drastice.

- Ministerul Finanțelor anunța schimbari importante in sfera salarizarii, cu impact direct asupra unei categorii semnificative de romani. Din 1 ianuarie 2024, aceasta categorie va putea sa se bucure de un venit mai consistent. Acest anunț vine in urma descoperirii și corectarii unei "erori" in proiectul…

- Vești bune pentru o noua categorie de romani care va beneficia de pensii de serviciu. Ei bine, acest statut a fost confirmat prin adoptarea legii in cadrul Senatului. Iata despre cine este vorba!

- DIn 2019 și pana in 2023, timp de 4 ani anumite categorii sociale primeau de la stat ajutoare sociale, sub diferite forme, iar sumele au fost extrem de variate. Dar, conform guvernanților, vor fi mai putini bani pentru romani in 2024.