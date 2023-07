Stiri pe aceeasi tema

- Fostul portar batav Edwin van der Sar (52 de ani) a suferit o hemoragie cerebrala in vacanța și a fost transportat vineri cu avionul din Croația. Starea lui este stabila și medicii spun ca e in afara oricarui pericol. Au trecut opt zile de cand Edwin van der Sar a suferit o hemoragie cerebrala, in timp…

