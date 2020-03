Vesti bune! Cercetatorii francezi au gasit medicamentul impotriva coronavirus Laboratorul francez Sanofi vrea sa ofere autoritaților din Franța milioane de doze de plaquenil pentru a trata pacienții infectați. „Sanofi se angajeaza sa puna tratamentul la dispozitia Frantei si sa ofere cateva milioane de doze care ar putea permite tratarea a 300.000 de pacienti”, a indicat pentru AFP un purtator de cuvant al laboratorului. Citește și: CORONAVIRUS. Asistenta romanca in Italia: "Nu imi permit luxul sa merg acasa. Sunt franta, nici la baie nu pot merge" Conform studiului condus de profesorul Didier Raoult, directorul Institutului Spitalului Universitar… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Laboratorul francez Sanofi si-a anuntat intentia de a oferi autoritatilor din Hexagon milioane de doze de Plaquenil. Medicamentul impotriva malariei are potential de a trata 300.000 de pacienti infectați cu COVID-19, in urma efectuarii unor teste considerate "promitatoare", informeaza AFP, conform Agerpres.Dupa…

- O cititoare Libertatea stabilita in Franța ne-a trimis un mesaj relaxat acum o saptamana. Impreuna cu ea, redacția Libertatea a avut ideea de a o ruga sa țina jurnalul unei saptamani, neștiind ce va urma.Privite retroactiv, notițele unei femei middle class de 47 de ani poarta acum cu ele o marturie…

- Uniunea Naționala Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) considera ca daca masura de izolare la domiciliu pentru o perioada de 14 zile se va aplica si soferilor profesionisti, de saptamana urmatoare nu o sa mai avem cu cine sa facem transport rutier in Romania. UNTRR) solicita Guvernului excluderea…

- Pandemia de coronavirus se extinde cu repeziciune in Europa, in special in Italia, Spania, Franța și Germania. Totuși, masuri ferme luate de autoritați in lumea intreaga demonstreaza ca omenirea poate trece peste aceasta incercare.

- Doi parlamentari din Adunarea Naționala a Franței sunt confirmați ca purtatori de COVID 19. Franța este dupa Italia țara cu cele mai multe cazuri de contaminare, cu 716 confirmate și 11 decese din cauza...

- Un banal tratament cu clorochina, un medicament folosit frecvent împotriva malariei, a aratat semne de eficiența în lupta împotriva noului coronavirus, a declarat marți, pentru AFP, Didier Raoult, directorul Institut Méditerranée Infection din Marsilia, care a invocat…

- Nationala de rugby a Frantei a invins sambata seara cu scorul de 27-23 (17-8) reprezentativa Tarii Galilor, pe Principality Stadium din Cardiff, luandu-si astfel revansa dupa ce galezii castigasera partida disputata in cadrul Cupei Mondiale din Japonia, in sferturi, cand au avut 20-19. …

- Aproximativ 6.000 de oameni sunt blocați pe o nava de croaziera italiana pentru testarea a doi pasageri chinezi suspecți de infectare cu coronavirus, a anunțat un purtator de cuvânt al companiei Costa Crociere, citat de Reuters. Cuplul a sosit în Italia pe 25 ianuarie, zi în…