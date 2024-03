Stiri pe aceeasi tema

- Presa din Belarus a anunțat luni noaptea ca fostul jucator de hochei de la Pittsburgh Penguins, Konstantin Koltsov, partenerul jucatoarei de tenis Aryna Sabalenka, a decedat la varsta de 42 de ani. El se afla la Miami, alaturi de Sabalenka, la Miami Open. Unele surse susțin chiar ca ar fi fost ucis.…

- Kenyanul Kelvin Kiptum, detinatorul recordului mondial la maraton a murit, duminica, impreuna cu antrenorul sau, intr-un accident rutier in Rift Valley, Kenya, conform News.ro.Astfel, s-a curmat cariera promitatoare a singurului barbat care a alergat maratonul in mai putin de doua ore si un minut,…

- Miguel Angel Gonzalez, unul dintre portarii care au marcat istoria echipei de fotbal Real Madrid, a murit la varsta de 76 de ani, din cauza sclerozei laterale amiotrofice (ALS), de care suferea din decembrie 2022, transmite EFE.''Real Madrid CF, presedintele sau si Consiliul director deplang profund…

- Veste trista din lumea muzicii timișorene: Sergiu Carstea a murit la nici 66 de ani. „Cu tristețe in suflet anunțam decesul fostului nostru coleg și prieten drag, Sergiu Carstea, artist instrumentist, șef partida – trompeta. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace! Condoleanțe familiei indoliate!”, este mesajul…

- Fostul rugbyst Adrian Salageanu a incetat din viata, joi, la varsta de 56 de ani, a anuntat, vineri, Clubul Sportiv Dinamo Bucuresti."Cu adanca durere in suflet am aflat ca fostul rugbist dinamovist Adrian Salageanu a trecut la cele vesnice, la numai 56 de ani. Pilier de forta, un \"urias bland\", cum…