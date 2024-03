Stiri pe aceeasi tema

- Presa din Belarus a anunțat luni noaptea ca fostul jucator de hochei de la Pittsburgh Penguins, Konstantin Koltsov, partenerul jucatoarei de tenis Aryna Sabalenka, a... The post Iubitul Arynei Sabalenka, posibila adversara a Simonei Halep la Miami, a murit la doar 42 de ani appeared first on Special…

- Veste șoc in lumea sportului! Konstantin Koltsov, iubitul jucatoarei de tenis Aryna Sabalenka, a incetat din viața la doar 42 de ani. Fostul jucator de hochei de la Pittsburgh Penguins a murit la Miami, in timp ce se afla alaturi de tenismena internaționala la Miami Open! Barbatul a fost ucis.

- Presa din Belarus a anunțat luni noaptea ca fostul jucator de hochei de la Pittsburgh Penguins, Konstantin Koltsov, partenerul jucatoarei de tenis Aryna Sabalenka, a decedat la varsta de 42 de ani. El se afla la Miami, alaturi de Sabalenka, la Miami Open. Unele surse susțin chiar ca ar fi fost ucis.…

- Drama incredibila in familia Sabalenkai! Konstantin Koltsov, iubitul Arynei Sabalenka, numarul 2 WTA, a incetat din viața la doar 42 de ani. Fost hocheist in NHL, la Pittsburgh Penguins, Koltsov a reprezentat Belarusul la Jocurile Olimpice de la Salt Lake City și Vancouver. El a fost un simbol pentru…

- Bielorusa Aryna Sabalenka (2 WTA, 25 de ani) a primit o veste teribila inainte de debutul la turneul de la Miami: iubitul ei, Konstantin Koltsov, a murit subit. Peste o luna ar fi implinit doar 43 de ani. Aryna Sabalenka va juca la Miami direct in turul 2. Și ar putea da peste Simona Halep, daca aceasta…

- Aryna Sabalenka trece prin momente dificile, campioana en-titre de la Australian Open pierzandu-și marți iubitul: Konstantin Koltsov a murit la doar 42 de ani. Tatal sportivei (fost hocheist și el) decedase la 43 de ani, pe final de 2019.

- Presa din Belarus a anunțat luni noaptea ca fostul jucator de hochei de la Pittsburgh Penguins, Konstantin Koltsov, partenerul jucatoarei de tenis Aryna Sabalenka, a decedat la varsta de 42 de ani. El se afla la Miami, alaturi de Sabalenka, la Miami Ope

- Aryna Sabalenka (25 de ani # 2WTA) a parasit turneul de la Indian Wells in optimi de finala, fiind invinsa de americanca Emma Navarro (22 de ani # 23 WTA) cu 6-3, 3-6, 6-2. A doua jucatoare a lumii a marturisit ca nu a fost in apele sale la turneul californian și a spus ca va lucra sa se prezinte mai…