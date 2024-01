Veste importantă pentru pensionari. De mâine începe plata pensiilor majorate Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca de vineri incepe plata pensiilor majorate cu 13,8%. „Chiar daca avem in fata un an electoral deosebit de important, mi-as dori sa nu promitem nimic din ceea ce nu putem sa indeplinim. Trebuie sa continuam sa punem Romania si romanii pe primul loc […] The post Veste importanta pentru pensionari. De maine incepe plata pensiilor majorate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

