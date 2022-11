Veste de ultim moment de la pompă. Cât costă benzina și motorina în weekend La tranzacția zilei de ieri, 11 noiembrie, petrolul Brent a ajuns la 95,50 dolari pe baril pe piețele internaționale. Prețul a incheiat ziua cu 1,95% fața de data de inchidere și a devenit 95,50 dolari. Creșterea prețurilor s-a datorat faptului ca datele privind inflația pentru luna octombrie in SUA, cel mai mare producator și consumator […] The post Veste de ultim moment de la pompa. Cat costa benzina și motorina in weekend appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

