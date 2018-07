Veste bună pentru românii cu pensii facultative Titlurile de stat detineau cea mai mare pondere in cadrul activelor, de 1,12 miliarde de lei, respectiv 59,18%. Pe locul doi se aflau actiunile, cu 385,281 milioane de lei (20,36%). Obligatiunile corporative se situau pe locul trei din acest punct de vedere, cu 122,043 milioane de lei, respectiv 6,45% din totalul activelor.



Potrivit datelor ASF, valoarea activului total al fondurilor de pensii de la Pilonul III era de 1,892 miliarde de lei, la 30 iunie 2018, iar valoarea activului net era de 1,889 miliarde de lei.



Fondurile de pensii facultative aveau 459.340 de participanti… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

