- Legislatorii din Uniunea Europeana incearca sa puna in aplicare un cod de conduita pentru dezvoltarea și implementarea inteligenței artificiale (AI).Intr-o reuniune comuna a Consiliului pentru Comerț și Tehnologie UE-SUA din Suedia, de pe 31 mai, șefa tehnologiei a UE, Margrethe Vestager, a spus…

- Uniunea Europeana (UE) si Statele Unite au anuntat miercuri un proiect de cod de conduita comun cu privire la inteligenta artificiala (AI) deschis tarilor democratice, care ar urma sa se aplice in mod voluntar in acest sector, transmit AFP si Reuters. ”In viitoarele saptamani, vom prezenta un proiect…

- Directori de top in domeniul inteligentei artificiale, inclusiv CEO-ul OpenAI, Sam Altman, s-au alaturat marti expertilor si profesorilor care avertizeaza in privinta ”riscului de extinctie din cauza inteligentei artificiale”, indemnand factorii de decizie sa-l echivaleze cu riscurile prezentate…

- Sefa Guvernului danez, care a prezentat un discurs cu ocazia inhiderii sesiunii parlamentare, considera ca robotul conversational dezvoltat de catre societatea OpenAI este capabil sa creeze o iluzie. ”Ceea ce tocmai am citit nu am scris eu. Sau vreun alt om”, le-a spus brusc Frederiksen deputatilor,…

- De la debutul invadarii Ucrainei, Uniunea Europeana(UE) a imobilizat active ale Bancii Centrale a Rusiei cu o valoare de peste 200 de miliarde de euro, potrivit unor noi date publicate joi, care scot in evidenta cat de importante sunt discutiile cu privire la cum pot fi utilizate aceste fonduri pentru…

- In timp ce liderii G7, reuniti la Hiroshima, Japonia, au recunoscut ca abordarile pentru atingerea ”viziunii comune si obiectivului unei IA de incredere pot varia”, ei au spus intr-un comunicat ca ”guvernanta economiei digitale ar trebui sa fie actualizata in continuare in conformitate cu valorile noastre…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) a anuntat vineri intr-un comunicat ca situatia creata pe pietele a sase state-membre de importul produselor agroalimentare din Ucraina va fi abordata in mod unitar, iar un text ce va fi redactat de catre experti urmeaza sa fie transmis comisarilor…