Stiri pe aceeasi tema

- Vedeta de televiziune Kim Kardashian a cumparat, intr-o licitatie care a avut loc weekendul acesta, o costumatie purtata de cantareata Janet Jackson in videoclipul „If”, potrivit news.ro Cu 25.000 de dolari, suma confirmata ulterior de Julien's Auctions, Kardashian a intrat in posesia unui…

- Mai multe suvite din parul lui Kurt Cobain, regretatul solist al formatiei Nirvana, au fost scoase la licitatie in cadrul evenimentului ''Amazing Music Auction'', relateaza vineri Contactmusic.com si NME. Taiate din parul lui Kurt Cobain in 1989, sase suvite blonde au fost scoase la licitatie in…

- Fanii tenismanului Roger Federer vor putea intra in posesia unor suveniruri ale campionului elvetian cu prilejul licitatiilor organizate de Casa Christie's din Londra in lunile iunie si iulie, transmite Reuters. Federer, cu 20 de titluri de Grand Slam in palmares, considerat cel mai bun jucator din…

- Fanii tenismanului Roger Federer vor putea intra in posesia unor suveniruri ale campionului elvetian cu prilejul licitatiilor organizate de Casa Christie's din Londra in lunile iunie si iulie, transmite Reuters. Federer, cu 20 de titluri de Grand Slam in palmares, considerat cel mai bun jucator…

- Sute de obiecte ale cantaretei Janet Jackson, inclusiv rochia ei de mireasa, jacheta si manusile purtate de ea in turneu „Rhythm Nation”, precum si costumele din videoclipurile „That’s the Way Love Goes” si „Alright”, vor fi scoase la licitatie, informeaza news.ro . Printre obiectele puse la vanzare…

- Sute de obiecte ale cantaretei Janet Jackson, inclusiv rochia ei de mireasa, jacheta si manusile purtate de ea in turneu „Rhythm Nation” si costumele din videoclipurile „That’s the Way Love Goes” si „Alright”, vor fi scoase la licitatie, potrivit news.ro. Intre loturi se numara discurile de…

- Costume de scena purtate de membrele grupului Destiny's Child in perioada de glorie a acestei trupe feminine vor fi scoase la licitatie in luna iunie, alaturi de tinute vestimentare ale altor vedete pop, precum Whitney Houston, Cher si Lady Gaga, informeaza Reuters. Reprezentantii casei de licitatii…

- Costume de scena purtate de membrele grupului Destiny's Child in perioada de glorie a acestei trupe feminine vor fi scoase la licitatie in luna iunie, alaturi de tinute vestimentare ale altor vedete pop, precum Whitney Houston, Cher si Lady Gaga, informeaza Reuters. Reprezentantii casei de…