Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara se joaca meciurile Spezia - Verona și Bari - Cagliari, care vor stabili ultimele doua participante ale sezonului urmator de Serie A. Primul duel, pentru menținerea in elita Italiei, va incepe la ora 21:45. Returul play-off-ului de promovare a inceput puțin mai devreme, 21:30. Spezia…

- Spezia - Verona, meci contand pentru barajul de mentinere in prima liga a Italiei, este programat, duminica, 11 iunie, de la ora 21:45, pe Stadio Citta del Tricolore din Reggio Emilia, si va fi transmis in direct de Digi Sport 2, Orange Sport 4 si Prima Sport 1.

- Astazi se joaca ultimele 6 meciuri din acest sezon de Serie A. Singurele meciuri cu miza sunt cele dintre AC Milan și Verona, cel dintre AS Roma și Spezia și partida dintre Udinese și Juventus. Programul integral al etapei cu numarul 38 din Serie A AC Milan - Verona, live de la 22:00 Click AICI pentru…

- Echipa AC Monza a invins in deplasare, cu scorul de 2-1, formatia Sassuolo, gratie unui gol marcat in timpul aditional, vineri seara, in primul meci al etapei a 36-a a campionatului de fotbal al Italiei, potrivit Agerpres.Sassuolo a deschis scorul in prelungirile primei reprize, in urma unui penalty…

- Club Leon s-a calificat in finala Ligii Campionilor Concacaf, unde va infrunta Los Angeles FC, dupa ce a invins miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, in mansa secunda a semifinalei, o alta echipa mexicana, Tigres, potrivit news.ro.Leon a revenit dupa ce in tur a pierdut, scor 1-2. CITESTE…

- Echipa italiana Atalanta Bergamo a invins sambata, in deplasare, scor 2-1, formatia Torino, in etapa a 32-a din Serie A.La Torino, oaspetii au deschis scorul prin Davide Zappacosta, in minutul 34. Echipa lui Ivan Juric a egalat in minutul 75, cand a inscris Sanabria, dar Atalanta a avut ultimul cuvant.…

- Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro…

- Echipa italiana Udinese a invins sambata, pe teren propriu, scor 3-1, formatia AC Milan, intr-un meci contand pentru etapa a 27-a din Serie A, anunța news.ro.Udinese a deschis scorul prin Pereyra, in minutul 9, iar milanezii au reusit sa egaleze prin Ibrahimovic, in minutul 45+4, dintr-un penalti…