Stiri pe aceeasi tema

- „Vom prezenta bineințeles și in coaliție, așa cum am prezentat și anul trecut bugetul in coaliție, dar decizia, modul in care se aloca banii se face la Guvern și nu se face pe criterii politice. Aceștia sunt banii romanilor din taxe și vor fi intotdeauna alocați pe principiul transparenței și eficienței.…

- Lacrimi și suspine pentru familia unui tanar din Șoparlița, județul Olt! Florin, in varsta de 26 de ani, este barbatul care a murit in urma accidentului cumplit de motocicleta, care a avut loc in Anglia. Familia, iubita și prietenii cer ajutorul disperat pentru a aduce trupul neinsuflețit al tanarului…

- Parlamentarii PSD Buzau au critica echipa PNL, pe care o acuza de partizanat politic la nivel local, dupa ce i-au dus la București pentru intalnirea cu Florin Cițu doar pe primarii localitaților cu administrație liberala. In cadrul unei conferințe de presa susținute vineri la sediul PSD Buzau, senatorul…

- Banii din PNRR care vor fi alocati autoritatilor locale se duc pe proiecte, nu pe criterii politice, a declarat premierul Florin Citu. „Opozitia nu are niciun argument. Discutiile pe care le-am avut cu opozitia, in premiera, eu nu am vazut PSD, vreodata, sa ne arate vreun proiect facut inainte de a-l…

- Secia &bdquoIstorie&rdquo a Muzeului Brilei organizeaz vineri 14 mai ora 12.30 în colaborare cu coala Gimnazial &bdquoFnu Neagu&rdquo Brila o dezbatere cu tema Intrigi politice i de familie în viaa lui Gheorghe GheorghiuDej.Vor susine intervenii muzeograf Ctlina Mârzamuzeograf Viorica...

- O dezbatere cu tema 'Intrigi politice si de familie in viata lui Gheorghe Gheorghiu-Dej va fi sustinuta vineri, 14 mai, la Muzeul Brailei 'Carol I', potrivit informatiilor furnizate de organizatori. "Dezbaterea aduce in prim plan instrumentele si practicile de propaganda, diversiune si manipulare…