- Jucatorii Petrolului au pus „tunurile” pe Istvan Kovacs dupa penalty-ul neacordat. Victoria clujenilor a fost marcata insa de o faza controversata, dupa ce Istvan Kovacs nu le-a oferit penalty celor de la Petrolul, la meciul din Gruia. Partida dintre CFR Cluj și Petrolul Ploiești s-a incheiat cu 1-0.…

- Andrea Mandorlini o acuza pe FCSB de faptul ca este avantajata de arbitri. Tehnicianul formației din Gruia a facut o declarație uluitoare, chiar dupa ce Istvan Kovacs nu a acordat un penalty pentru Petrolul Ploiești, la partida de la Cluj. Meicul dintre CFR Cluj și Petrolul Ploiești s-a incheiat cu…

- CFR Cluj s-a impus in fața Petrolului Ploiești, scor 1-0, in runda cu numarul 9 din Superliga. Valentin Țicu (22 de ani), fundașul oaspeților, a acuzat maniera de arbitraj a „centralului” Istvan Kovacs. Capitanul „lupilor galbeni” crede ca Petrolul ar fi trebuit sa beneficieze de un penalty in repriza…

- Minutul 32 al partidei dintre CFR Cluj și Petrolul Ploiești a avut in prim plan o faza controversata, in urma careia prahovenii au cerut lovitura de la 11 metri. FOTO. Petrolul a cerut penalty in prima repriza a meciului cu CFR Cluj +1 FOTO In a doua jumatate a primei reprize a partidei din Gruia a…

- FCSB a invins pe Farul dupa un penalty acordat ușor de Sebastian Colțescu, scor 1-0 (etapa 9 din SuperLiga), iar prestația arbitrului in meciul de la Ovidiu a fost analizata de Adrian Porumboiu.

- Gica Popescu a avut o reactie fara precedent dupa penalty-ul acordat de Sebastian Coltescu in derby-ul Farul – FCSB, scor 0-1, din etapa a 9-a a Ligii 1. Presedintele constantenilor a rabufnit la adresa arbitrajului. Un penalty controversat a decis derby-ul dintre campioana si vicecampioana Romaniei.…

- Marius Lacatus, reactie dura dupa ce a aflat ca FCSB va juca meciul cu Universitatea Craiova in Ghencea. Dupa meciurile cu CFR Cluj si Nordsjaelland, in care FCSB a jucat cu stadionul plin, echipa lui Elias Charalambous va reveni pe stadionul Steaua. Partida cu Universitatea Craiova, programata in etapa…

- Vasile Mogos a dezvaluit de ce a acceptat sa vina la CFR Cluj. Fundasul roman in varsta de 30 de ani a fost titular in derby-ul cu Universitatea Craiova, scor 1-1, din etapa a 3-a a Ligii 1. Mogos este unul dintre cele 13 transferuri realizate de gruparea din Gruia in aceasta vara. Dupa ce […] The post…