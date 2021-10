Verdictul șoferilor: Cele mai supraevaluate (și inutile) opțiuni la mașinile moderne Numarul opțiunilor la automobilele moderne a ajuns la niveluri nemaivazute. Și nu toate sunt folositoare sau necesare. Unele pot fi deranjante pentru ca sunt chiar sâcâitoare. Iar altele pot parea folositoare, dar își dezvaluie repde inutilitatea. Jalopnik și-a întrebat cititorii care sunt opțiunile cele mai supraevaluate. Raspunsurile nu au întârziat.

Tehnologia de asistența a șoferului

Oricare dintre funcții. Mai ales pierderea benzii de drum, versiunea care-ți ia controlul volanului și vrea sa traga mașina înapoi pe banda. &"Pe mai multe mașini… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

