Verdict final in dosarul Ferma Baneasa: Remus Truica si Printul Paul, inchisoare cu executare. Au mai fost condamnati miliardarii Steinmetz si Silberstein si jurnalistul Dan Andronic

Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Remus Truica a fost luat de acasa, joi seara, de politisti, pentru executarea pedepsei de sapte ani de inchisoare in dosarul Fermei Baneasa. Oamenii legii nu l-au gasit insa la resedinta sa pe printul Paul. "La data de 17 decembrie a.c., politistii Statiunii Snagov au pus in aplicare…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dat joi verdictul final in dosarul Ferma Baneasa: omul de afaceri Remus Truica a fost condamnat la sapte ani de inchisoare, israelienii Benyamin Steinmetz si Tal Silberstein au primit cate cinci ani de inchisoare, iar Printul Paul – trei ani si patru luni. De…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dat joi verdictul final in dosarul Ferma Baneasa: omul de afaceri Remus Truica a fost condamnat la sapte ani de inchisoare, israelienii Benyamin Steinmetz si Tal Silberstein au primit cate cinci ani de inchisoare, iar Printul Paul – trei ani si patru luni. De…

- In 27 iunie 2019, Curtea de Apel Brasov l-a condamnat pe omul de afaceri Remus Truica la patru ani de inchisoare pentru trafic de influenta si spalare de bani in dosarul retrocedarii Padurii Snagov. In acelasi dosar, Printul Paul a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare. In 18 mai 2016,…

- Jurnalistul Dan Andronic a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare in dosarul privind vanzarea Fermei Baneasa. El a reacționat pe Facebook la aflarea sentinței. „Eu ma retrag. Va urez succes! Doamne ajuta!”, a spus Dan Andronic pe pagina sa de Facebook Inalta Curte de Casatie…

- Radu Tudor a citit joi, la Antena 3, un mesaj primit de la Remus Truica, dupa ce afaceristul a fost condamnat de ICCJ la inchisoare cu executare. „Acesta este prețul cand nu te indoi la ce ți se cere”, a reacționat Remus Truica. ICCJ l-a condamnat, joi, pe afaceristul Remus Truica, in dosarul…

- Mai multe articole din presa au fost principalele argumente in baza carora milionarul Puiu Popoviciu a incercat sa obtina revizuirea, cale extraordinara de atac, sentintei de 7 ani de inchisoare pentru frauda cu terenurile Universitatii de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara (USAMV).…