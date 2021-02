Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Digi Communications, cel care deține televiziunile din Romania, sponsorizeaza echipa de liga secunda spaniola Rayo Vallecano. Rayo Vallecano este clubul de divizie secunda in Spania și a jucat deja primul meci cu sigla Digi pe piept, 0-1 cu Tenerife;Digi Communications este compania lui Zoltan…

- Deutsche Bank a revenit pe profit in 2020, primul din 2014, pe fondul caștigurilor divizie sale de investiții. Profitul net atribuibil acționarilor de 113 milioane de euro vine dupa o pierdere de 5,7 miliarde de euro in 2019, deși analiștii se așteptau la o pierdere de aproximativ 300 de milioane de…

- Borna de 100 de milioane de cazuri de COVID-19 la nivel global a fost depașita, miercuri, intr-o perioada in care multe țari se lupta cu noile variante ale virusului și cu livrarile insuficiente de vaccinuri anti-coronavirus, informeaza Reuters, citata de HotNews.ro.Conform site-ului worldometers.info,…

- Numarul contaminarilor cu SARS-CoV-2, la nivel mondial, a depasit 100 de milioane, la mai putin de trei luni dupa ce a fost atins pragul de 50 de milioane de cazuri, potrivit datelor compilate de Universitatea Johns Hopkins. Dupa un an de cand orasul Wuhan si provincia Hubei din China erau…

- Vodafone a anunțat luni o investiție de 20 de milioane de euro, derulata prin Fundația Vodafone, pentru a extinde abilitațile digitale și programele educaționale ale Fundației, finanțand inițiative locale in Albania, Republica Ceha, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Portugalia,…

- Romania este pe locul 18 in lume și pe locul 6 in Uniunea Europeana, la capitolul vaccinare. Au fost administrate 42,2 milioane de doze de vaccin in 51 de tari pe pe tot globul. Aproximativ 2,43 milioane de oameni sunt vaccinati intr-o zi, potrivit alephnews.ro. Dintre tarile UE, pe primul loc este…

- ”Societatea doreste sa informeze investitorii si piata ca la data de 15 decembrie 2020, RCS & RDS (filiala societatii din Romania –RCS&RDS), ca imprumutat si garant initial, DIGI Tavkozlesi es Szolgaltato Korlatolt Felelossegu Tarsasag ca garant initial, Invitel Tavkozlesi Zrt ca garant initial, societatea,…

- Auchan este un grup multinațional francez de retail cu sediul in Croix, Franța. Incepand din 2019, Auchan este unul dintre cei mai mari comercianți cu amanuntul din lume, cu prezența directa in Franța, Italia, Spania, Portugalia, Luxemburg, Polonia, Romania, Ungaria, Maroc, Taiwan și China și are 639…