Veniturile generate de iPhone au crescut în ultimul trimestru, dar toate celelalte categorii de produse Apple au scăzut In ultimul trimestru, Apple a castigat 43,81 de miliarde de dolari de pe urma iPhone-urilor vandute, ceea ce reprezinta o crestere de trei procente fata de aceeasi perioada din urma cu un an. Toate celelalte categorii de produse ale companiei au scazut, insa, in frunte cu Mac-urile, unde diferenta este de 34%. Mac-urile au inregistrat vanzari de 7,61 de miliarde de dolari. Au scazut, de asemenea, veniturile generate de iPad-uri cu 10% la 6,44 de miliarde de dolari, dar si cele ale categoriei Wearables, Home si Accessories cu 3% la 9,32 de miliarde de dolari. Pet total, veniturile companiei au… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

