Grupul Orange Romania a inregistrat in primul trimestru al anului o cifra de afaceri consolidata de 384 milioane euro. In aceeași perioada a anului trecut, cifra de afaceri a fost de 264 milioane euro, dar diferența vine din integrarea fostei companii Telekom Communications. Conform comunicatului companiei, dinamica pieței in T1 2022 este reflectata de creșterea vanzarilor de echipamente, in pofida contextului global nefavorabil pricinuit de lipsa stocurilor, dar și de diminuarea veniturilor din servicii, provocate de scaderea ratelor de terminație. La 31 martie 2022, Grupul Orange Romania oferea…