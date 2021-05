Stiri pe aceeasi tema

- Programul de restructurare a Complexului Energetic Oltenia, care sa permita companiei sa ajunga dintr-un producator unic pe baza de carbune, intr-un producator care sa utilizeze cat mai putin carbune, in mix cu gazul natural si energia verde, ar putea fi aprobat in cel mult o luna, considera ministrul…

- ”Am inceput deja restructurarea sistemului energetic, lucram la acest lucru si am ajuns pentru prima data la o intelegere cu privire la un faze-out pentru carbune, la un faze-out pentru huila in 2030 cu ecologizare pana in 2032. Asta inseamna ca am reusit impreuna cu partenerii sociali sa ne dam seama…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, va prezenta saptamana viitoare, in Guvern, Memorandumul referitor la planul de restructurare pentru Complexul Energetic Hunedoara (CEH), ulterior urmand sa fie realizate demersuri pentru punerea in acord cu Uniunea Europeana. "Am avut o noua intalnire…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a avut, in cursul zilei de miercuri, o intalnire cu reprezentanții sindicatelor din cadrul Complexului Energetic Oltenia. La intalnire au participat și membrii conducerii executive a CEO, precum și deputații de Gorj Dan Vilceanu și Gheorghe Pecingina. In cadrul intalnirii…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, s-a intalnit marți, la București, cu sindicatele din Complexul Energetic Oltenia( CEO ). Discuțiile au avut loc dupa greva de luni din fața sediului CEO din Targu Jiu. Virgil Popescu a afirmat ca societatea energetica nu se va inchide. „Astazi am avut o intalnire…

- La discutii au fost abordate probleme referitoare la activitate CEO, iar ministrul Energiei a transmis un mesaj ferm catre rerpezentantii sindicatelor din cadrul CEO, adresandu-le rugamintea sa-l transmita mai departe angajatilor Complexului. „Eu,si intreg Ministerul Energiei, sustinem si vom continua…

- Investigația Comisiei Europene referitoare la planul de restructurare a Complexului Energetic Oltenia (CEO), propus de Guvernul României, a ajuns în faza de consultare publica, iar șansele ca acesta sa fie aprobat în actuala forma sunt nule, considera Greenpeace România. Daca…

- Guvernul pregateste o ordonanta de urgenta pentru acordarea unui ajutor de stat Complexului Energetic Oltenia, astfel incat compania sa poata achizitiona la timp certificatele de emisii aferente anului trecut, a declarat, marti, ministrul Energiei, Virgil Popescu.