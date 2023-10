Venezuela şi SUA au realizat progrese în discuţii care ar putea oferi o reducere a sancţiunilor Caracasului Trimisii de la Caracas si Washington au avut mai multe intalniri la Doha, incepand de anul trecut, intr-un efort reinnoit de a rezolva o criza politica si economica de lunga durata din Venezuela, inclusiv discutii privind alegerile prezidentiale. Este asteaptat sa urmeze discutii separate intre trimisii lui Maduro si opozitia venezueleana in Mexic, in saptamanile urmatoare, potrivit unor surse. Washingtonul a incercat sa incurajeze negocierile dintre Maduro si opozitia politica cu privire la alegerile din Venezuela si alte cereri. Sanctiunile au fost impuse in urma realegerii lui Maduro din 2018,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

