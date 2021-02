Stiri pe aceeasi tema

- Senatul Statelor Unite l-a confirmat miercuri cu 56 de voturi pentru și 43 împotriva pe Alejandro Mayorkas, nominalizarea președintelui Joe Biden pentru a conduce Departamentul de Securitate Interna (DHS), anunța ABC News. Mayorkas, fost procuror federal și secretar adjunct al DHS, se…

- Uniunea Europeana nu îl mai considera pe Juan Guaido presedinte interimar al Venezuelei, ci doar un „interlocutor privilegiat”, au comunicat luni statele membre, potrivit Reuters și Agerpres. Guaido nu mai poate fi recunoscut legal dupa ce a pierdut functia de presedinte al…

- ​Presedintele venezuelean Nicolas Maduro l-a îndemnat sâmbata pe noul sau omolog american, Joe Biden, sa 'întoarca pagina', declarându-se gata sa deschida 'o noua cale' în relatiile diplomatice dintre Caracas si Washington, rupte în urma cu doi ani,…

- Imbracata in galben si cu parul coafat cu o coronita rosie, tanara poeta Amanda Gorman a captivat publicul miercuri in cadrul ceremoniei de investitura a lui Joe Biden, prin versurile sale care au facut apel la unitate in SUA, relateaza AFP, potrivit Agerpres. In varsta de numai 22 de ani,…

- Joe Biden intentioneaza sa il numeasca pe diplomatul Antony Blinken in functia de secretar de stat al SUA, au indicat duminica mass-media americane, relateaza AFP potrivit Agerpres. Antony Blinken, in varsta de 58 de ani, este unul dintre principalii consilieri ai lui Joe Biden in materie de politica…

- Donald Trump refuza in continuare sa recunoasca victoria candidatului democrat Joe Biden in alegerile prezidentiale din Statele Unite. Echipa liderului actual de la Casa Alba se pregateste pentru un razboi de durata in instantele americane.

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a dat duminica asigurari ca vrea sa lucreze la restabilirea unui dialog "decent" si "sincer" cu SUA, imediat ce Joe Biden isi va prelua functia de presedinte al celei mai mari puteri mondiale, informeaza luni AFP, conform agerpres.ro. "Cu rabdare, vom lucra,…