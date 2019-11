Veneţia se confruntă cu cele mai grave inundaţii din 1966 Cunoscutul fenomen "acqua alta" (maree inalta) cu care se confrunta Venetia a atins in cursul noptii de marti spre miercuri 1,87 metri, reprezentand cele mai grave inundatii din 1966, iar un barbat a murit electrocutat in casa lui din insula Pellestrina in urma patrunderii apei, relateaza EFE.



Cel mai inalt prag al mareii a fost atins la 22:50 ora locala, cand apele au urcat pana la un metru si 87 de centimetri, cel mai inalt prag dupa varful istoric 1,94 metri inregistrat la Venetia in inundatiile din 1966. "Suntem pe punctul de a infrunta o maree mai mult decat exceptionala. Toata… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

- Primarul Veneției a catalogat, miercuri, orașul drept zona de dezastru, dupa ce a doua cea mai mare maree din istorie a maturat intregul oraș declarat patrimoniu al umanitații in 1979, inundand Bazilica Sfantul Marcu și scufundand straduțele, relateaza Reuters.

- Orașul de pe apa a ajuns in aceste zile sub ape. Veneția se confrunta cu o maree istorica, agravata de ploile torențiale din ultimele zile. Nivelul apei s-a ridicat cu aproape doi metri in unele zone si o mare parte a orașului a fost inundata.

- Fenomenul "aqua alta" - cresterea nivelului apelor care marti au atins 127 de centimetri, cu aproximativ 50 % din oras inundat, va continua cel putin pana sambata, fapt ce ii preocupa pe experti cu privire la pagubele pe care le-ar putea provoca, relateaza EFE. La orele 5:30 ale diminetii…

