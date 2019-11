Veneţia ar putea fi afectată de o nouă maree înaltă, devastatoare Venetia, deja inundata, ar putea fi afectata duminica de o noua crestere a nivelului apei, al treilea astfel de episod in mai putin de o saptamana, dupa doua maree inalte care au devastat orasul italian supranumit "Serenissima", plasat in stare de urgenta, informeaza AFP. Dupa o scurta pauza, sambata, serviciile meteorologice prognozeaza o noua "acqua alta" de 1,60 metri pentru duminica la amiaza, un nivel periculos. Vineri, mareea inalta a ajuns la 1,54 metri si a condus la inchiderea, timp de cateva ore, a emblematicei Piete San Marco. Marti seara, Venetia a inregistrat cea mai grava maree inalta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

