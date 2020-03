Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Marcel Vela, a anuntat inchiderea temporara a mai multor puncte de trecere a frontierei, mai putin tranzitate, pentru folosirea lucratorilor vamali la punctele de trecere unde se inregistreaza valori mari de trafic.In judetul Constanta vor fi inchise temporar punctele de trecere: Negru Voda,…

- Autoritațile romane prezinta concluziile ședinței de joi a Comitetului Național pentru Situații speciale de Urgența. Declarațiile ministrului Afacerilor Interne, Marcel Vela: – Beneficiarii de finanțari din fonduri rambursabile externe și naționale vor lua masuri pentru limitarea riscului de raspandire…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a precizat, luni, intr-o conferința de presa a Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta, ca se vor transmite circulare catre institutiile publice si private pentru analizarea posibilitatii ca angajatii sa lucreze de acasa.

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anunțat intr-o conferința desfașurata in noaptea de duminica spre luni ca, in urma ședinței Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgența, s-a decis suspendarea tuturor zborurilor ... The post Toate zborurile spre Italia, suspendate incepand de…

- Romania suspenda toate zborurile din și catre Italia, pentru a limita raspandirea coronavirusului. Ce se intampla cu transportul terestru Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat, luni, suspendarea zborurilor din si catre Italia pana pe 23 martie. Potrivit acestuia, decizia…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela a facut declarații la sediul MAI, dupa ședința Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgența."Se permite accesul in Romania a cetațenilor straini care vin din Italia, China, Iran, Coreea de sud, sub masura obligatorie a carantinei. Decizie…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a prezentat, de la sediul MAI, masurile luate in cadrul Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgența cu privire la epidemia de coronavirus.”In privinta Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta care a adoptat, in unanimitate…