- ”Digitalizarea serviciilor publice reprezinta o prioritate, iar ANAF depune eforturi considerabile in vederea implementarii in paralel a mai multor programe informatice. In aceasta arhitectura, Sistemul RO e-Transport isi propune sa revolutioneze abordarea transporturilor rutiere de bunuri din perspectiva…

- Autoritatea Vamala Romana AVR si Uniunea Nationala a Trasportatorilor Rutieri din Romania UNTRR s au intalnit pentru a analiza timpii de asteptare in punctele de trecere a frontierei intre Romania si Republica Moldova, respectiv intre Romania si Ucraina, conform unui comunicat al AVR. Reprezentantii…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, prezinta luni un bilant pe 2023 privind fugarii adusi in tara, aratand ca 1004 persoane private de libertate au fost preluate, in total, de la punctele de trecere a frontierei, din care 735 de fugari si 269 de detinuti transferati. La 1 ianuarie 2024, in sistemul…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu a transmis printr un mesaj postat pe Facebook ca in 2023 peste 1000 de persoane private de libertate au fost preluate de la punctele de trecere a frontierei. Ministrul a mentionat ca blocarea fenomenului fugarilor va fi o prioritate strategica pentru 2024. "Avem un…

- Coloane de autoturisme s-au format, sambata, in mai multe puncte de trecere a frontierei de pe granita cu Ungaria, multi dintre romanii din diaspora care au petrecut in tara sarbatorile de sfarsit de an plecand catre tari din Europa de Vest. Cel mai aglomerat este la punctele de trecere a frontierei…

- Cabinetul de miniștri a aprobat, astazi, la inițiativa Ministerului Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, instituirea Sistemului informațional de programare a rindurilor electronice la frontiera. Totodata, au fost aprobate Regulamentul privind funcționarea Sistemului și Regulile de programare la…

- ”S-a deschis circulatia pe Lotul Chetani – Campia Turzii al Autostrazii Transilvania (A3). Acesti 15,7 km deschisi astazi se adauga celor 13,55 km dintre Nusfalau si Suplacu de Barcau, pe care se circula inca din septembrie. De astazi, municipiul Targu Mures va avea legaturi directe pe autostrada pana…

- Pe site-ul Autoritații Vamale Romane a aparut un comunicat halucinant. Instituția anunța ca, in ultimele șase luni, nu au fost inregistrate importuri de cereale din Ucraina. Și asta in condițiile in care, potrivit datelor oficiale ale Comisiei Europene, Romania a importat sute de tone din aceasta țara…