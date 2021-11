Vedetele noastre ce au servit patria în haine militare! FOTOGRAFII RARE De 15 ani serviciul militar nu mai e obligatoriu in țara noastra. O buna parte a barbaților țarii au servit patria sub arme și au ramas cu multe amintiri din acea perioada. Nicu Alifantis, Alexandru Andrieș, Gheorghe Gheorghiu, Mihai Gainușa, Gabriel Coveșeanu, Tavi Colen ori Pavel Stratan au trecut prin ”școala barbației” și au pastrat și marturii fotografice. La 45 de ani de cand a terminat stagiul miliar, caporal Nicu Alifantis a luat din nou poziția de drepți in careul unitații de transmisiuni 01671 din Buzau, unde și-a dorit sa cante * Gabriel Dorobanțu a facut armata la o unitate antiaeriana… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

