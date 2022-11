Vedete care nu aleargă după un partener! In prezent, multe vedete americane sunt celibatare și nu sunt nerabdatoare sa-și gaseasca un partener. In cadrul unor interviuri, ele au explicat de ce prefera sa fie singure, deși sunt vedete și au numeroși admiratori, scrie Closer.fr. Vedete care nu alearga dupa un partener! Sharon Stone: ”Sunt o floare a deșertului” In 2020, Sharon Stone declara: ”Am terminat cu intalnirile. Am avut, e bine! Constat ca oamenii nu sunt sinceri și nu merita sa-mi pierd timpul. Imi place sa petrec un timp singura și un timp cu copii și cu prietenii, mai mult decat orice”. In urma cu zece ani, actrița facea o… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai bogat om din lume, Elon Musk, vine in Romania ca sa dea o petrecere de Halloween in Brașov. Fondatorul Tesla a inchiriat Castelul Bran și a invitat miliardari și vedete de la Hollywood, intre care s-ar afla și Angelina Jolie.

- Scandalul dintre Angelina Jolie și Brad Pitt nu pare sa se incheie. Cei doi s-au separat in anul 2016, iar de atunci se lupta prin instanța pentru custodia copiilor lor, dar și pentru vanzarea unei podgorii din sudul Franței. Actrița il acuza pe fostul partener ca și-a agresat copiii in timpul unui…

- Angelina Jolie face noi acuzații la adresa lui Brad Pitt, fostul ei soț. Actrița susține ca acesta „l-a sufocat pe unul dintre copii și l-a lovit pe altul”, in timpul unei neințelegeri care avut loc in anul 2016, intr-un avion privat. Angelina Jolie a depus o plangere impotriva fostului ei soț, Brad…

- Brad Pitt si-a prezentat sculpturile intr-un muzeu de arta din Tampere, Finlanda, ca parte a primei expozitii de arta publice la care participa. Este prima data cand celebrul actor american iși prezinta public sculpturile publicului.Sculpturile au fost expuse publicului la sfarșitul saptamanii trecute…

- Brad Pitt și-a prezentat discret sambata noua lucrari intr-un muzeu de arta din Finlanda, intr-o expozitie comuna cu renumiți artiști, transmite The Guardian. Actorul american a dezvaluit cum a inceput pasiunea sa pentru sculptura.Pentru prima data, Brad Pitt și-a expus sculpturile la Muzeul de Arta…

- Batalia dintre Angelina Jolie și Brad Pitt pentru crama lor continua. In februarie, actorul a dat-o in judecata pe fosta soție ca și-a vandut pachetul de acțiuni din afacerea franceza pe care au cumparat-o impreuna in anul 2008. Intr-un dosar depus saptamana aceasta, obținut de CNN , Angelina Jolie…

- O noua idila la Hollywood! Brad Pitt a lasat, in sfarșit, in urma mariajul eșuat cu Angelina Jolie. Actorul, in varsta de 58 de ani, a bifat o cucerire tinerica! Pe nimeni alta decat frumoasa Emily Ratajkowski, potrivit click.ro. Brad Pitt și Emily Ratajkowski au luat pranzul impreuna la un restaurant…