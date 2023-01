Vaticanul a redeschis ancheta in privinta disparitiei adolescentei Emanuela Orlandi, un caz care pasioneaza Italia de aproape 40 de ani si in care a fost implicat Sfantul Scaun, relateaza "The Guardian", care noteaza ca demersul vine la cateva luni dupa lansarea pe Netflix a documentarului "Vatican Girl" ("Fata de la Vatican"). Emanuela Orlandi avea 15 ani cand a disparut, la 22 iunie 1983, in timp ce se indrepta spre casa de la o lectie de flaut pe care o avusese in Roma. Familia Orlandi locuia in Cetatea Vaticanului, unde tatal fetei era angajat laic in cadrul casei papale. Cazul a dat nastere…