- Alina, concurenta emisiunii matrimoniale de la Antena 1, a luat o decizie surprinzatoare care a captat atenția tuturor fanilor emisiunii și a adus in prim-plan o serie de intrebari legate de dragoste și relații.

- In ediția din data de 28 septembrie 2023 a emisiunii Mireasa, sezonul 8 a sosit o noua concurența. Ioana, noua fata intrata in competiția de la Antena 1, a vorbit despre viața ei. Aceasta a revenit in țara pentru a participa la emisiunea care, spera ea, ii va aduce și marea dragoste. Cine este Ioana,…

- CONTROVERSE … Vasluianca de 28 de ani, care a fost eliminata din emisiunea Mireasa, nu uita si nu iarta! Tanara Bianca Manolache, fosta Miss Romania, a facut acuze grele, atat la adresa fostilor colegi de competitie, cat si la adresa producatorilor emisiunii. Fata sustine ca in casa Mireasa cearsafurile…

- PARADOX… Vasluianca in varsta de 28 de ani, care a intrat in urma cu mai puțin de o luna in emisiunea Mireasa de la Antena 1, a fost astazi eliminata din competiție. Publicul a fost cel care a decis, insa propunerea a venit din partea mamelor baieților aflați in reality-show. Bianca Manolache, deși…

- ULTIMUL DRUM… Alina Elena Ciobanu, tanara care a fost ucisa de cea mai buna prietena, va fi inmormantata astazi, 10 august, la Buda, in satul natal. Adolescenta va fi condusa pe ultimul drum de familie, colegi, prieteni, vecini si oameni care n-au cunoscut-o, dar au fost impresionati de povestea ei.…

- MANGA… O vasluianca de 39 de ani care s-a urcat la volan sub influența bauturilor alcoolice, s-a ales cu dosar penal intr-un mod demn de cascadorii rasului. In condiții pe care polițiștii vor trebui sa le descalceasca, femeia a pierdut controlul volanului, pe DN 24, in comuna Muntenii de Jos, și a ieșit…

- INCHISA… Suspecta principala in cazul crimei din Mangalia a fost scoasa in catușe de polițiști din Parchetul Tribunalului Constanța. Loredana Atanasoaie a fost audiata, timp de mai multe ore, de procurorii care incearca sa deslușeasca misterul uciderii Alinei Elena Ciobanu. Potrivit unor informații…

- Anemona de la Mireasa are un iubit! Concurenta sezonului 7 nu și-a gasit fericirea in emisiune, insa se pare ca dupa terminarea emisiunii este mai fericita ca niciodata. Pe rețelele sale personale de socializare, fosta concurenta a emisiunii a postat primele imagini cu partenerul ei. Iata cum s-au afișat…