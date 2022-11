Vaslui: Dosar penal pentru două femei care au purtat uniforme de poliţist la o petrecere Politistii vasluieni au deschis un dosar de cercetare penala sub aspectul savarsirii infractiunii de uzurpare de calitati oficiale dupa ce doua femei au purtat uniforme de politist la o petrecere si au realizat o filmare pe care au distribuit-o in mediul online. ‘In urma verificarilor efectuate, au fost identificate persoanele din videofilmare, respectiv doua femei, in varsta de 49 si 27 de ani, din municipiile Vaslui si Iasi. Obiectele de vestimentatie au fost ridicate in vederea cercetarii. In cauza, a fost intocmit dosar penal, sub aspectul savarsirii infractiunii de uzurparea de calitati oficiale,… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

