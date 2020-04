Un grup de sprijin si asistare psihologica a fost creat la nivelul Spitalului Municipal de Urgenta ‘Elena Beldiman’ din Barlad, desemnat unitate suport pentru pacientii COVID-19. In cadrul acestui grup, intitulat ‘Suport pentru suflet’, echipa de psihologi clinicieni a spitalului barladean va acorda consiliere si suport psiho-emotional colegilor aflati in linia intai de lupta impotriva COVID – 19: medici, farmacisti, biologi, asistenti medicali, personal de suport medical. ‘Dorim sa ne sprijinim colegii in aceasta perioada grea pentru a gestiona starile emotionale nefavorabile care pot aparea…