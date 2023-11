Vaslui bici | PAMFLET Daca e sa facem o gluma proasta si, sigur, nesavurata de Dan Material am putea folosi un cliseu rasuflat, gen cum e turcu si chistolu’ lui Vranceanu. Doar ca Otomanu nu e deloc asa. El este un baiat finut care stier exact ce bici se potriveste unui domn elegant. Cu acest talent deosebit la cucerit […] Articolul Vaslui bici | PAMFLET apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

- Nea Mitica are o viata ca-n filme la puscarie. Citeste, are mese regulate, isi suna apropiatii in fiecare zi, dar si primeste mandat dupa mandat de arestare. E posibil ca la un moment dat sa gaseasca un judecator milos si sa-l trimita in arest la domiciliu, la Cantalaresti. A amenintat cu drepturile…

- E haos la Vaslui, dupa caderea baronului Buzatu. Fiecare face ce vrea, ca la Revolutie. Chiar si la prima televiziune HD din lume, care transmite live pe Facebook, unde-si facea veacul nea Mitica inainte de a fi la mititica, breaking news-urile nu mai sunt ce erau odata. Acum toti parlitii iși fac reclama…

- COMUNICAT TELEPATIC… Jenica Rusu, un vloger simpatizant al lui Dumitru Buzatu, a dezvaluit pe contul sau de Facebook, ordinele pe care le-a primit din pușcarie, de la acesta. Maricel Boul considera mesajele lui Buzatu ajunse telepatic la Jenica, foarte importante pentru membrii de partid ai PSD-ului,…

- Un film despre cum va tanji Buzatu dupa Ana, in puscarie Na, sa vezi pozna. Cand noi asteptam sa-l umfle DNA pe Uzatu, ce sa vezi? Dumitru Buzatu i-a luat locul. A dracului coincidenta. Acum, daca s-a ajuns aici, noi ca niste ziaristi care nu stim sa punem intrebari esentiale, ne intrebam cine va fugi…

- EDUCATIE… Vaslui #intinerEsTI, miscarea ce aduce mai aproape titlul de Capitala Tineretului din Romania pentru Vaslui, a lansat un program de dezvoltare pentru tineri. Se numeste A.C.C.E.D, adica Antreprenoriat, Cultura, Civico-politic, Ecologie, Digitalizare. Programul consta intr-o serie de evenimente,…

- Va prezentam astazi, intr-un numar de colectie, monstrii sacri ai politicii vasluiene moderne. De la stanga la dreapta, se poate observa barba virila a lui Corneliu Bichinet, ochii frigizi ai lui Dumitru Buzatu si capul trucat al lui Dan Material, poreclit (in mod curios) Cap de Oaie! Este o fotografie…

- Pentru cititorii inculti care nu sunt la curent cu cinematografia artistica si universala, posterul vechi si prafuit prefata un film celebru, Gogomanul! Filmul merita vazut, dar daca esti prost, incult si mai votezi si PSD, il vezi degeaba! Ca sa intelegi ceva ar trebui sa fii la curent cu Renastea…