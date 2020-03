Vaslui: Bărbat care nu vroia să părăsească un centru de carantină după 14 zile, evacuat cu ajutorul forţelor de ordine Un barbat din municipiul Barlad a refuzat sa paraseasca centrul de carantina in care se afla de doua saptamani, acesta fiind evacuat cu ajutorul fortelor de ordine, au informat autoritatile sanitare. Potrivit DSP, barbatul, care initial a acceptat cu reticenta plasarea in carantina institutionalizata la reintoarcerea in tara si a amenintat autoritatile ca le va face plangere plangere penala daca iau o astfel de masura in cazul sau, a ajuns sa nu mai vrea sa plece din centru la expirarea perioadei de carantina stabilita de cadrele medicale. “Persoana nu prezenta simptomele specifice infectarii… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Daca mulți romani au refuzat sa intre in carantina, din cauza pandemiei de coronavirus, s-a intamplat și contrariul in județul Vaslui. Un barbat din municipiul Barlad a refuzat sa plece acasa, dupa cele 14 zile obligatorii de carantina!Aflat in carantina de doua saptamani, barbatul n-a mai vrut sa paraseasca…

- Un barbat din municipiul Barlad a refuzat sa paraseasca centrul de carantina in care se afla de doua saptamani, acesta fiind evacuat cu ajutorul fortelor de ordine, au informat autoritatile sanitare, conform...

- Un barbat din Braila care nu a respectat marti masura izolarii voluntare si a parasit domiciliul a fost depistat de politisti si condus direct intr-un centru de carantina, unde va ramane 14 zile, potrivit informatiilor furnizate de Prefectura Braila potrivit Agerpres. Persoana in cauza a fost sanctionata…

- FARA DISCERNAMANT…Primul iresponsabil oficial, din zona Barlad, care nu a respectat izolarea la domiciliu, a fost identificat la Zorleni. Omul a fost gasit plimbandu-se prin comuna, la o verificare facuta de politisti printre cei izolati si a fost transportat la un centru de carantina din municipiul…

- Autoritatile israeliene au dispus, luni, plasarea in carantina timp de 14 zile a tuturor persoanelor care ajung in Israel sau repatrierea strainilor care nu au spatiu de carantina pe teritoriul israelian."Dupa o zi intreaga de discutii complexe, am luat o decizie: orice persoana care ajunge…

- ALERTA GENERALA… Prefectul Mircea Gologan a discutat, ieri, in prezenta directorilor de deconcentrate din judetul Vaslui, despre ceea ce trebuie facut in plan institutional, in situatia in care se confirma posibile cazuri de coronavirus in zona noastra. Mihaela Vlada, directorul executiv al Directiei…

- Autoritatile din Vaslui au intrat in alerta si au activat planul rosu de interventie, dupa ce mai multe victime au fost anunțate in urma unui accident produs la Albița. Din primele informatii s-au ciocnit doua autoturisme, in urma caruia au fost ranite sapte persoane. "Unul dintre raniti este in stare…

- Un incendiu a izbucnit, duminica seara, intr-un apartament dintr-un bloc din municipiul Barlad, in urma acestuia rezultand o victima, un barbat de 65 de ani, care a fost transportata la spital in stare de inconstienta, cu arsuri de gradul II. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii…