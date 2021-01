Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul national pentru coordonarea vaccinarii anti-COVID informeaza ca, in ultimele 24 de ore, au fost imunizate impotriva coronavirusului, cu vaccinul Pfizer BioNTech, 11.912 de persoane, potrivit datelor puse la dispozitie de Institutul National de Sanatate Publica, prin aplicatia Registrul Electronic…

- Campania de vaccinare impotriva SARS-CoV-2 a demarat, luni, la nivelul judetului Vaslui, in perioada 5 – 7 ianuarie urmand sa fie administrate cele 400 de doze de vaccin care au ajuns in judet, au informat reprezentantii Directiei de Sanatate Publica (DSP). Potrivit directorului executiv al institutiei,…

- Comitetul national pentru coordonarea vaccinarii anti-COVID informeaza ca, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor puse la dispozitie de catre Institutul National de Sanatate Publica, au fost imunizate impotriva coronavirusului, cu vaccinul Pfizer BioNTech, 354 de persoane.

- Potrivit Instituției Prefectului – in județul Buzau au fost parcurse toate etapele de pregatire necesare bunei desfașurari a vaccinarii populației. Prefectul județului Buzau, Leonard Dimian a organizat mai multe ședințe alaturi de reprezentanții Direcției de Sanatate Publica, managerii spitalelor, reprezentanți…

- Subprefectul Adina Moiseanu va coordona campania de vaccinare de la nivelul județului Buzau. Responsabilul de la Casa Alba a venit astazi cu detalii despre stadiul pregatirii campaniei, dupa o intalnire pe care a avut-o cu decidenții din cadrul Direcției de Sanatate Publica. „Organizarea campaniei…

- In urmatoarele doua zile sunt așteptate noi tranșe de vaccin, care vor ajunge la mai multe spitale din țara. In prima zi a campaniei de vaccinare impotriva Covid-19 au fost administrate aproape 10% din prima tranșa de doze de vaccin care au ajuns in Romania chiar in ziua de Craciun. Campania de vaccinare…

- Managerul Spitalului Județean Suceava, dr. Alexandru Calancea, a declarat, astazi, ca debutul campaniei de vaccinare anticovid reprezinta inceputul sfarșitului acestei pandemii. Alexandru Calancea a spus, la inceperea campaniei de vaccinare anticovid la Spitalul Județean ca așteaptaa acest moment de…

- SEMNAL DE ALALRMA… Niciun spital din județul Vaslui nu are autorizație de securitate la incendiu, conform reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența Vaslui. Potrivit acestora, Spitalul Județean de Urgența (SJU) Vaslui, Spitalul de Urgența „Elena Beldiman” Barlad și Spitalul Municipal…