Vasile Popovici sau bucuria lecturii

Prin Punctul sensibil criticul se reintoarce la uneltele sale si o face in chip stralucit. Ce este „punctul sensibil"? Intr-un scurt preambul, criticul arata cat de puternic traieste, cu intreaga lui fiinta, experienta lecturii; mai mult, are acum convingerea ca „niciodata literatura nu e mai mare decat atunci cand se amesteca cu destinul si cotidianul, cu micile si marile intamplari ale biografiei". Am facut destul de multi ani (prea multi) cronica literara, am comentat o sumedenie de carti, am incercat sa fiu obiectiv si cumpatat in judecati. E insa lipsit de sens sa-ti temperezi entuziasmul…