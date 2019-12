Vasile Miriuță este noul antrenor al celor de la FC Hermannstadt Vasile Miriuța (51 de ani) este noul antrenor al celor de la FC Hermannstadt. Miriuța, liber de contract dupa desparțirea de Kisvarda, a mai pregatit-o pe Hermannstadt sezonul trecut, cand a reușit o salvare in extremis de la retrogradare. Astazi, el a fost numit oficial pe banca sibienilor, conform Mediafax. Obiectivul lui Miriuța este salvarea de la retrogradare. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol si foto: GSP.ro

