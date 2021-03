Stiri pe aceeasi tema

- Partida dintre CAO Oradea și CS Minaur Baia Mare, disputata pe stadionul „Iuliu Bodola” din Oradea, s-a terminat cu victorie pentru bihoreni, la scorul de 2-1. Prima repriza a fost dominata de echipa baimareana, A. Zelushi avand doua ocazii de a deschide scorul, prima in min. 14, iar cea de-a doua in…

- Dupa o pauza lunga (cu ultimul meci oficial in 14 noiembrie), campionatul Ligii a III-a, seria 10, se reia cu jocurile din etapa a 11-a, a doua din retur. Dupa cum se știe, primele doua clasate din fiecare serie vor juca meciuri de baraj pentru promovarea in Liga 2. In cazul nostru, locul 1 din […]…

- Echipa de baschet masculin CSO Voluntari este prima semifinalista a Cupei Romaniei, dupa ce a invins sambata, la Turneul Final 8 de la Cluj-Napoca, formatia BCM Pitesti, scor 75-74 (37-42), potrivit news.ro. Celelalte trei partide din sferturi se joaca tot sambata, dupa programul: SCM Craiova…

- Troița ortodoxa din Satu Mare nu a fost vizata doar de primarul UDMR din 2018 ci și de ocupanții hortyști din 1941 deranjați de orice simbol ținea de neamul romanesc. Ocupația horthysta a Transilvaniei de Nord nu s-a limitat doar la persecuția administrativa, la masacre pe criterii etnice, execuții…

- CSO Cugir are șanse foarte mari sa susțina in luna mai barajul de promovare in eșalonul secund. Formația condusa de antrenorul jucator Lucian Itu (foto) este cea mai bine plasata dintre conjudețene in ierarhia Seriei a 9-a din Liga a 3-a. “Roș-albaștrii” au 23 de puncte, doua mai puțin decat liderul…

- Secția fotbal de la CS Minaur și-a reluat activitatea sub comanda lui Vasile Miriuța și a staffului sau tehnic. Jucatorii s-au reunit cu forțe proaspete și dorința de munca. Uram bun venit noilor jucatori: Bogdan Melinte (AFC Botoșani) și Adrian Popa (CSC Ghiroda și Giarmata Vii). In perioada 1-11 februarie…

- Federația Romana de Handbal a stabilit ca data a Turneelor 5 și 6 din Liga Florilor perioadele 27-28 ianuarie, respectiv 2-3 februarie, ambele fiind organizate la Sala Polivalenta din București. Echipa din Mioveni este ”gazda” in meciul ce deschide etapa 8 contra CSM Galați. Echipa de handbal a CS Dacia…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Jocurile, in linii mari, par facute. Dar nu sunt. Totul se poate prabuși ca un castel de nisip. Respectiv construcția pusa la cale de cei trei președinți de partide ai coaliției și care merge cu viteza accelerata de la varf spre baza piramidei puterii. Iar frustrarile nu…