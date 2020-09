Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea PSD a participat, sambata, la o vizita intr-un spital din Falticeni, iar presedintele Consiliului National al PSD, Vasile Dincu, nu ar fi purtat masca de protectie in interiorul spitalului. Atat Dincu, cat si presedintele Marcel Ciolacu au fost deranjati de insistenta jurnalistei care a atras…

- Presedintele Consiliului National al PSD, Vasile Dincu, a participat, sambata la o vizita intr-un spital din Falticeni fara a purta masca de protecție, iar in momentul in care a fost intrebat de ce a incalcat legea, el a explicat ca i s-a rupt masca. Prezent la eveniment, dar și la discuție, presedintele…

- Presedintele Consiliului National al PSD, Vasile Dincu, a participat, sambata la o vizita intr-un spital din Falticeni fara a purta masca de protectie, iar in momentul in care a fost intrebat de ce a incalcat legea, el a explicat ca i s-a rupt masca. Prezent la eveniment, dar si la discutie, presedintele…

- Președintele Consiliului Național PSD, Vasile Dincu, a vizitat un spital din Falticeni fara sa poarte masca. Iata ce reacție a avut cand a fost intrebat de presa locala de ce a procedat așa.Citește și: In Romania lucrurile se vor inrautați - Toamna 2020, un anotimp cu recorduri istorice…

- Fostul șef al Direcției Regim Permise de Conducere și Inmatriculare Vehicule, chestorul Mihai Stancu, a incetat din viața la varta de 71 de ani, dupa o lunga lupta cu boala COVID. Un mare iubitor al fotbalului, practicant de sport, chestorul Mihai Stancu a fost timp de 23 de ani, din 1991 și pana in…

- Pana la gasirea unui vaccin sau aparitia unui tratament eficient, distantarea fizica si folosirea mastilor sunt singurele arme ale omenirii in lupta cu pandemia. Potrivit CNN, Singapore e o tara-model, in ceea ce priveste respectarea normelor gandite, in lupta cu noul coronavirus. Aici, 95% din oameni…

- Tot mai multe județe incep sa impuna obligativitatea purtarii maștii sanitare in spațiile publice deschise. In doar 3 zile, 7 județe au luat aceasta decizie. Guvernul a aprobat, in ședința de miercuri, propunerea Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) prin care comitetele județene de urgența,…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat ca s-ar putea impune obligativitatea maștii in aer liber, in spațiile in care este foarte aglomerat și a dat ca exemplu piețele. ”Am primit informații de la specialiști care arata ca exista și in aer liber spații unde se creeaza o mare aglomerație: in piețe, pe faleza…