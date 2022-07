Variola maimuței a ajuns în Rusia.Tânăr diagnosticat după o călătorie în Europa Rusia a identificat un prim pacient care sufera de variola maimutei, a anuntat marti agentia sanitara Rospotrebnadzor, precizand ca persoana bolnava a fost diagnosticata dupa ce s-a intors din Europa, informeaza AFP, citata de Agerpres. ”Infectia a fost detectata la un barbat tanar care s-a intors dintr-o calatorie prin Europa si care s-a prezentat la […] The post Variola maimuței a ajuns in Rusia.Tanar diagnosticat dupa o calatorie in Europa appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

