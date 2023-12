Stiri pe aceeasi tema

- Gradinița cu Program Prelungit nr. 19 va fi evacuata din ianuarie din spațiul de langa Parcul Copiilor din Timișoara pentru ca primaria nu a putut ajunge la o ințelegere cu proprietarul, deși s-au purtat mai multe runde de negocieri. Singura soluție pe care ar avea-o primaria pe termen scurt ar fi mutarea…

- Copiii care invața la Gradinița numarul 19, care iși desfașoara activitatea in o cladire de langa Parcul Copiilor, este la un singur pas de evacuare. Deocamdata operațiunea a fost amanata, dar numai pana in luna ianuarie. Primaria spune ca are soluții… parțiale. Problema acelei gradinițe nu este una…

- Luni, 20 noiembrie 2023, doua grupe de preșcolari de la Gradinița cu Program Prelungit „Dumbrava minunata” au vizitat cladirea Primariei Pitești, in cadrul activitaților desfașurate in aceasta saptamana, avand ca tema „Eu și cei din jurul meu – comunitatea”. Copiii de la Grupa mijlocie Step by Step…

- Preșcolarii i-au aratat primarului Ion Lungu cum vor sa arate municipiul Suceava. Lungu a participat la acțiunea de premiere a concursului „Micii Arhitecți”, cu tema „Suceava-Orașul Meu” organizat de Gradinița cu Program Prelungit ”Aschiuța” in colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean, unde a vizionat…

- Autorizarea activitații cu program prelungit la gradinița din Paclișa, Alba Iulia. Sediu preluat in administrare pentru modificari Gradinița nr. 8 din Alba Iulia va prelua in administrare sediul de pe strada Carpenului nr. 133, in vederea obținerii autorizației de funcționare cu program prelungit pentru…

- Gradinita cu Program Prelungit "Lumea Povestilor" Constanta scoate la concurs un post de secretar S IA, 0.20 norma post vacant, pe perioada nedeterminata, numarul de posturi: 0.20 norma. Conditii specifice de participare la concurs:1. Studii de specialitate:superioare2. Perfectionari specializari :…

- In perioada 20-26 septembrie 2023, parintii din Falticeni care au copii cu varste intre 1 si 3 ani au oportunitatea de a-si inscrie copiii la Cresa „Sfanta Ana". Anuntul a fost facut de Gradinita cu Program Prelungit „Pinocchio", institutia tutelara a cresei, care a facut ...

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat ca municipalitatea lucreaza la intocmirea documentației tehnice pentru construcția Gradiniței cu Program Prelungit din cartierul Obcini. „Acum suntem la faza de nota conceptuala și urmeaza a se finaliza studiul de fezabilitate. Intenționam sa finanțam aceasta gradinița…