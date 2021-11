Varianta Omicron: Japonia îşi închide graniţele pentru străini Japonia a anuntat luni ca isi va inchide granitele pentru toti strainii in contextul aparitiei variantei Omicron a coronavirusului, la trei saptamani dupa ce guvernul nipon a relaxat unele dintre restrictii pentru a permitea intrarea persoanelor care se deplaseaza in scop de Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Omicron, noua varianta a coronavirusului, este detectata rapid in tot mai multe țari, in timp ce unele guverne iau restricții contra calatoriilor internaționale pentru a incerca sa se izoleze. Raspandirea B.1.1.529, o tulpina cu peste 30 de mutații in partea de virus vizata de actualele vaccinuri, este,…

- Dupa Israel, Japonia este a doua țara care și-a inchis granițele in incercarea de a opri extinderea noii variante Omicron. Primul ministrul Fumio Kishida a declarat luni, 29 noiembrie, ca Japonia iți va inchide granițele pentru noile intrari de cetațeni straini, inclusiv calatori de afaceri, studenți…

- Autoritațile de la Tokyo a decs inchderea granițelor pentru turiștii straini din cauza tulpinii Omicron a viruslui SARS-CoV-2, scrie AFP. "Vom interzice toate intrarile cetatenilor straini din...

- Israelul a anuntat sambata ca va interzice intrarea tuturor strainilor in tara si va reintroduce tehnologia de urmarire telefonica impotriva terorismului pentru a limita raspandirea noii variante de coronavirus, potential mai contagioasa, detectata pentru prima data in Africa de Sud, informeaza Reuters,…

- Varianta Omicron a aparut deja in cinci state europene. Marea Britanie impune din nou maștile, iar Israelul devine prima țara care interzice intrarea in tara a tuturor strainilor, din cauza raspandirii tot mai accelerate a variantei originare din Africa de Sud.

- Guvernul israelian a votat o decizie prin care interzice intrarea in tara a tuturor strainilor, ca parte a eforturilor de a stopa raspandirea noii variante a coronavirusului, Omicron, dupa ce a fost confirmat in tara un caz, iar sapte sunt investigate, relateaza “Jerusalem Post”, citat de News.ro. Cabinetul…

- Israelul a anuntat, sambata, ca va interzice intrarea tuturor strainilor in tara. De asemenea, va reintroduce tehnologia de urmarire telefonica impotriva terorismului pentru a limita raspandirea noii variante de coronavirus. Aceasta noua varianta este potential mai contagioasa. Ea a fost detectata pentru…

- Israel a anunțat sambata, 27 noiembrie, ca va interzice vizitatorilor straini sa intre pe teritoriul sau timp de doua saptamani pentru a limita raspandirea noii variante de Covid-19, denumita Omicron. Intr-un comunicat, premierul israelian Naftali Bennett a declarat ca interdicția, care a intrat in…