O "cursa contracronometru" a inceput pentru analizarea variantei Omicron a coronavirusului SARS-CoV-2, a declarat duminica presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a cerut populatiei sa-si ia masuri de precautie pentru a le da cercetatorilor timp sa analizeze aceasta noua varianta, transmite AFP, citata de Agerpres. "Stim ca suntem acum angajati intr-o cursa contracronometru",