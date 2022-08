Vara nu s-a terminat, doar se transformă: Destinații turistice de toamnă, care trezesc interesul Prima parte a anului 2022 a fost plina de provocari, entuziasmul turiștilor de a calatori spre destinații exotice a crescut din ce in ce mai mult odata cu ridicarea restricțiilor, dar și cu venirea sezonului estival. Sezon care, iata, acapareaza și toamna! Și, contrar parerilor exprimate in ultimul timp pe rețelele sociale, de obicei atunci cand vine luna septembrie, și anume ca vara s-a terminat: nu, vara nu s-a terminat, doar se transforma! Vorbesc, bineințeles, in afara de acel „state of mind” care depinde de fiecare, despre o transformare a tendințelor, stilului, preferințelor de calatorie.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La Agenția de Turism Teron Intertur Campina au fost lansate ofertele early booking pentru o serie de destinații exotice - Republica Dominicana, Mexic, Maldive, Kenya, Tanzania, Seychelles, Thailanda, Sri Lanka, Japonia sau Insulele Capului Verde, destinații spectaculoase, foarte apreciate și ideale…

- ■ manifestarea a ajuns la ce-a de-a XXIII-a editie ■ festivalul de folclor are loc in acest week-end, in perioada 5 - 7 august ■ Festivalul International de Folclor „Ceahlaul“, manifestare devenita deja traditie, ce a ajuns la cea de-a XXIII-a editie, are loc in acest an in perioada 5 – 7 august 2022.…

- Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA a adaugat trei state in lista celor cu risc epidemiologic foarte mare din cauza COVID-19. Printre cele trei se regasește și Republica Moldova, Romania, St. Pierre și Miquelon, un arhipelag francez de langa coasta Newfoundland, Canada, a fost la…

- “Anii de pandemie au accelerat, cu siguranța, cererile primite in acest sezon estival. Fața de 2021, Eturia inregistreaza o creștere a solicitarilor cu 35%, pentru mai multe destinații, in contextul in care ridicarea restricțiilor le permite calatorilor sa exploreze tot mai multe locuri de pe glob.…

- “Anii de pandemie au accelerat, cu siguranta, cererile primite in acest sezon estival. Fata de 2021, Eturia inregistreaza o crestere a solicitarilor cu 35%, pentru mai multe destinatii, in contextul in care ridicarea restrictiilor le permite calatorilor sa exploreze tot mai multe locuri de pe glob.…

- Cele mai solicitate destinații de vacanța de catre romani sunt Thailanda, Indonezia, Vietnam, Coreea de Sud Pachetele de vacanța pornesc de la 1300 euro – DAL Travel: Dupa o pauza de 2 ani, Thailanda, Malaezia, Singapore, Bali (Indonezia), Sri Lanka, Coreea de Sud, Japonia, Vietnam și India sunt din…

- Primul caz de variola maimutei a fost depistat in Brazilia la un barbat, in varsta de 41 de ani, care a calatorit in Europa, a anuntat joi Ministerul Sanatatii brazilian, informeaza News.ro. Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a inregistrat deja aproape 1.000 de cazuri in 29 de tari unde maladia…

- Fie pandemie ori razboi și crize, romanul nu se lasa de calatorii! Este un adevar de necontestat. Și in momentul de fața, le cauta pe acelea care le ofera atat o destinație ofertanta, cat și o vacanța in siguranța, potrivit analiștilor pieței de turism. Și daca v-ați intrebat cumva „Ce tip de vacanța…