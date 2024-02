LONDRA Inditex extinde brandul cu preţuri mici Lefties, pentru a contracarea rivalul chinez Shein Cresterea rapida a Shein, o piata online fara magazine fizice, pune presiune pe retaileri precum Inditex si H&M din Suedia, pentru a gasi modalitati de a raspunde la preturile mici ale acestuia. Zara a devenit mai putin competitiva de cand Inditex a inceput sa majoreze preturile la marca sa de baza pentru a proteja marjele de profit de inflatie si ca parte a unei reorientari catre clienti mai de lux. Dar compania spaniola isi dezvolta in liniste marcile mai accesibile. Expansiunea Lefties, care vinde blugi de 17,99 de euro, rochii pentru doar 7,99 de euro si genti de mana de 5,99 de euro, este… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Naționala de fotbal U20 a Romaniei va participa pentru a patra oara consecutiv la Elite League. In ediția 2024-2025 a competiției Romania va intalni Germania, Anglia, Italia, Cehia, Portugalia, Turcia și Polonia. Federația Romana de Fotbal a anunțat, pe site-ul sau, joi, programul naționalei U20…

- Asociația RENATO din Jariștea este beneficiara proiectului Let’s raise Climate Change awareness, for the rise of resilience! in domeniul tineretului Erasmus+, Proiecte de parteneriat, aprobat de Agenția Naționala pentru Proiecte Comunitare in Domeniul Educației și Formarii Profesionale cu numarul 2023-1-RO01-KA210-YOU-000153810.…

- CEO-ul McDonald’s, Chris Kempczinski, a declarat luni ca razboiul din Gaza a avut un efect „descurajant” asupra vanzarilor in țarile din Orientul Mijlociu și in alte țari cu majoritate musulmana, precum Malaezia și Indonezia, relateaza Al Jazeera. „Atata timp cat acest conflict, acest razboi, va avea…

- Arabia Saudita inca ia in considerare o invitatie de a deveni membra a grupului tarilor BRICS, alaturi de Rusia și China, dupa ce a fost invitata sa se alature acestuia anul trecut, au declarat joi doua surse care au informatii directe despre acest subiect, pentru Reuters, informeaza News.ro.In august,…

- Romania este a opta cea mai rezervata destinație de calatorie pentru europeni in 2024; Pana acum, principalele destinații ale romanilor pentru acest an sunt Italia, Spania, Marea Britanie, Franța, Germania, Belgia, Turcia, Portugalia, Emiratele Arabe Unite și Țarile de Jos; Pana acum, romanii au platit…

- Mutare strategica eșuata? Vicepreședintele Yemenului ii ia peste picior pe americani și britanici: 'Coaliția lor este slaba!'Coaliția condusa de SUA menita a proteja traficul comercial in Marea Roșie impotriva atacurilor militanților Houthi din Yemen, aliniate Iranului, este „slaba”, deoarece puterile…

- Argentina condusa de noul presedinte ultra-liberal Javier Milei nu va mai adera la blocul puterilor emergente reunite in grupul BRICS (Brazilia, Rusia, India, China, Africa de Sud), abandonand astfel un demers initiat de fosta guvernare de centru-stanga a țarii, a confirmat vineri, 29 decembrie, presedintia…

- Romania s-a calificat la Campionatul European din anul 2024, care se va desfașura in Germania. Romania va fi in urna a doua la tragerea la sorți care va avea loc la Hamburg, iar STIRIPESURSE.RO va va ține la curent cu tragerea la sorți in format LIVETEXT. UPDATE 2 decembrie, ora 19.45: Romania…