- Leo Iorga, masuri disperate ca sa faca rost de bani pentru medicamentele menite sa țina cancerul departe. Indragitul cantareț, simbol al rockului romanesc, forțeaza limitele organismului sau și așa slabit de boala și bate țara pentru a susține spectacole acolo unde e solicitat. Weekendul acesta, artistul…

- Grupul imobiliar Atrium European Real Estate Limited a anuntat astazi ca va iesi de pe piata din Romania, prin vanzarea Atrium Militari Shopping Center din Bucuresti catre MAS Real Estate, pentru suma de 95 de milioane de euro. Vanzarea s-a realizat la un pret cu 9% mai mare decat valoarea…

- Citeste si: Increderea consumatorilor polonezi, la cel mai ridicat nivel dintr-un deceniu Harta retailului alimentar din Europa Centrala si de Est. Cei mai mari trei retaileri din Romania au afaceri de 4,6 mld. euro, de patru ori mai mici decat liderii polonezi ♦ Companiile din Polonia, Cehia si…

- Lara Fabian revine in Romania la sfarsitul acestei saptamani, cu doua concerte la Cluj si Bucuresti, care fac parte din turneul mondial de promovare a albumului 'Camouflage'. Primul...

- Inovația a fost un factor decisiv in caștigarea increderii familiilor și companiilor de pe tot mapamondul. Astazi, 7% dintre locuitorii planetei au incredere direct sau indirect, prin companiile unde lucreaza, in tehnologiile Bitdefender in fiecare zi. Produsele Bitdefender sunt dezvoltate…

- Clubul CSM București da lovitura dupa lovitura pe piața transferurilor. Dupa mutarile impresionante de la handbal sau rugby, și secția de tenis a reușit o performanța in materie. Sorana Cirstea, locul 35 mondial, a intrat in familia CSM-ului și este ”tigroaica” cu acte in regula. Tenisul feminin din…

- De ce vin investitorii imobiliari la Cluj. Doua orașe, cap la cap in topul randamentelor imobiliare Municipiile Cluj-Napoca și București sunt cele care ofera cele mai bune randamente pentru investițiile in imobiliare din Romania. La randul sau, țara noastra are oportunitați mai bune pentru investitorii…

- In acest an se desfasoara cea de-a XVII-a editie a campaniei nationale „Artistii pentru artisti”, prin care se doreste sensibilizarea opiniei publice cu privire la situatia unora dintre seniorii scenei romanesti, care se confrunta cu probleme materiale ori de sanatate. Uniunea Teatrala din Romania (UNITER),…