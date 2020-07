Stiri pe aceeasi tema

- Nu puțini sunt cei care știu ca Mirabela Dauer, Angela Similea, Margareta Paslaru și Daniel Iordachioaie iși sarbatoresc ziua de naștere impreuna, pe 9 iulie. In acest an, doi dintre marii artiști sarbatoriți au intrat, in direct, la Liza și Fereșteanu cu mesaje pentru cei tineri, dar și pentru a porni…

- Ziua buna se cunoaste…dupa cum se invarte roata cu Mega premii la Virgin Radio! Bogdan, Shurubel si Ionut au pregatit un concurs cu premii de designer de la French Bull- brandul new yorkez care invita oamenii sa se exprime prin culoare si originalitate. Este despre energie, stil si distractie, iar …

- NANE e fara indoiala unul din artiștii care, in ultimul an, a ținut capul de afiș al industriei muzicale romanești. Artistul se pregatește sa lanseze albumul mult așteptat de fani, NANALIEN, pe 26 iunie, iar cu o zi inainte, pe 25 iunie, facem first listening in direct, pe Virgin Radio Romania, la Liza…

- Azi dimineața, Bogdan, Shurubel și Ionuț au filosofat un pic (nu prea mult, ca abia iși bausera cafeaua) despre ce inseamna sa fii fake sau #pebune in social media. Stim ca sunt foarte mulți oameni care s-au obișnuit sa-și faca 30 de selfie-uri, pana iese unul care ii da pe spate și pe care pot...…

- TOT MAI MULȚI ARGEȘENI SE REGASESC IN VALORILE NOASTRE! Grupul parlamentar PRO Romania a implinit vineri un an de la inființare. Un an in care PRO Romania a crescut vertiginos in sondaje. Numai in ultima luna a caștigat 3 puncte procentuale in opțiunile de vot, așa cum arata sondajul IMAS realizat…

- Spike a pus capat azi dilemei de vineri, legate de versurile piesei Rockstar, cand Bogdan, Shurubel și Ionuț au incercat sa stabileasca impreuna cu ascultatorii ce zice Spike in piesa Rockstar.

- Antonia lanseaza o piesa noua azi, la ora 16, „Como ¡Ay!”. Videoclipul este filmat din luna septembrie și este ceva „like 18 plus” dupa cum i-a avertizat Antonia azi dimineața pe Bogdan, Shurubel și Ionuț. In aceasta perioada, artista petrece mult timp cu familia, gatește, se bronzeaza cand copiii se…

- Capitolul 31: Ionuț și relația lui speciala cu patul – a raspuns Ionuț. Treburi casnice 1 – Fifa 0 este titlul pe care l-ar da Shurubel, i-ar Bogdan l-ar numi Meșterul launtric, pentru ca a ajuns sa poarte scule dupa ureche, dupa ce ieri a reparat singur centrala.