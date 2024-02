Fetiță de doi ani, salvată într-o operațiune contra cronometru a poliției. Tatăl amenința că o ucide, apoi își ia viața Printr-un apel la 112 o femeie din Vrancea le-a spus polițiștilor ca in urma unui conflict, concubinul ei a plecat de acasa cu fetița de doar doi ani și ca nu știe unde se afla copila. Fetița de doi ani, salvata intr-o operațiune contra cronometru a poliției Femeia reușise sa fuga la vecini cu ceilalți trei copii ai cuplului. In urma apelului la 112 , au fost solicitați sa intervina polițiștii din cadrul Secției 9 Poliție Rurala Odobești. ”Un apel telefonic ii anunța despre faptul ca o femeie are unele neințelegeri cu concubinul sau. Cunoscand zona, le-a luat cateva minute sa ajunga la familia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Aceasta le-a povestit ca fiica sa, in varsta de aproape 2 ani, a fost luata de concubin, care a plecat cu un atelaj hipo (caruța cu cal, n.r.), necunoscand direcția de deplasare a acestuia. In timp ce colega noastra Daniela incerca sa linișteasca femeia, Ionuț l-a contact telefonic pe barbat și, preț…

- O femeie din Vrancea a sunat la 112 si a anuntat ca, dupa un scandal cu concubinul ei, acesta a luat fetita de doi ani, a urcat-o in caruta si a plecat intr-o directie necunoscuta. Femeia se ascunsese la niste vecini cu trei dintre copii. Politistii l-au sunat si, mai bine de o ora, au incercat sa afle…

- Ieri, 10 februarie, in jurul orei 14:30, Daniela și Ionuț, polițiști din cadrul Secției 9 Politie Rurala Odobești iși desfașurau serviciul intr-una dintre comunele arondate. Un apel telefonic ii anunța despre faptul ca o femeie are unele neințelegeri cu concubinul sau. Cunoscand zona, le-a luat cateva…

- Ieri, 10 februarie, in jurul orei 14:30, Daniela și Ionuț, polițiști din cadrul Secției 9 Politie Rurala Odobești iși desfașurau serviciul intr-una dintre comunele arondate. Un apel telefonic ii anunța despre faptul ca o femeie are unele neințelegeri cu concubinul sau. Cunoscand zona, le-a luat cateva…

- In perioada 26-28 ianuarie, polițiștii din municipiul Dej au desfașurat o acțiune preventiv-reactiva cu efective marite, in sistem integrat, pentru menținerea ordinii și liniștii publice, combaterea faptelor antisociale, dar și in scopul prevenirii accidentelor rutiere. La acțiunile au fost angrenați…

- Scene șocante in Vrancea! Un barbat s-a injunghiat in burta: Intervenție contracronometru a politistilor pentru a-i salva viațaUn barbat de 47 de ani dintr-o comuna din juetul Vrancea s-a injunghiat, vineri, in torace, iar politistii chemati la fata locului au decis sa plece cu el in intampinarea…

- „In aceasta seara, in jurul orei 18.25, politistii Sectiei 9 Politie Rurala Odobesti au fost sesizati prin numarul de urgenta 112 despre faptul ca, in timp ce se afla la domiciliul sau in localitatea Butucoasa, fiind sub influenta bauturilor alcoolice, un barbat si-a provocat leziuni cu un cutit. Deplasati…