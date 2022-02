Vaporașele revin pe Bega de Mărțișor Transportul public de pe Canalul Bega iși reia activitatea incepand cu data de 1 martie. Cele șapte vaporașe au andocat pe platforma special amenajata in depoul Dambovița in luna decembrie a anului trecut, intrand in revizie tehnica. Vaporașele destinate transportului public vor fi scoase la apa in data de 26 februarie, urmand sa fie supuse […] Articolul Vaporașele revin pe Bega de Marțișor a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

